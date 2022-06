Une question de respect de l’éthique ? Vraiment !

Par contre, là où on grimace, c’est quand ces mêmes personnes ont, dans un passé très récent, critiqué publiquement cette pratique. "Quand on regarde le mercato de cet été, que ce soit en provinciale ou en nationale, cela devient aberrant de voir de telles pratiques et revirement de situation. Je trouve ça inacceptable. Où est le respect de l’éthique et des valeurs sportives?", avait déclaré Christophe Kinet dans nos colonnes le 15 juin dernier après la non-venue de deux joueurs qui s’étaient pourtant engagés avec Jodoigne et qui, finalement, avaient signé à Verlaine, un club évoluant en… D2.