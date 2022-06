Sept points d’avance pour Genappe en R1, Nil remporte le match au sommet en R3

En régionale 2, Pécrot a subi la loi d’une très forte équipe de Crupet (13-3) samedi. " Nous n’avons pas mal joué mais Crupet nous est supérieur. Mathias Vanbever a tout frappé au début (2-2), les adversaires l’ont ensuite évité malgré le fait que nous ayons permuté" , signale Francis Vanbever, le président du club, qui était sur le terrain le lendemain avec ses deux fils, Mathias et Lucas à Saint-Marc. " On partait pour un point. Mais, au terme d’une excellente rencontre, nous avons gagné. Les services de Naoufel Messaoudi et de Lucas Vanbever ont fini par épuiser le foncier adverse ", poursuit Francis Vanbever qui a pris tous ses jeux.

En régionale 3C, le match au sommet entre Saint-Denis et Nil-St-Vincent a tourné à l’avantage des Nilois (6-13). " Cela faisait longtemps que nous n’avions plus frappé aussi fort. Nous aurions signé à deux mains pour un tel résultat tout en ayant une pointe de regret. Nous avons mené 3-11. Laurent Wauquier s’est blessé en livrant. Il est passé du grand-milieu à corde. Il a fallu deux jeux pour qu’Eddy Frisque soit dans le coup, Saint-Denis en a profité pour accrocher le point. Sans la blessure, nous avions toutes les chances d’accrocher les trois points ", signalait Raphaël Ghislain.

Bousval a commis beaucoup de petites erreurs à Ottignies (13-1). " Nous devons être plus concentrés en devanture où nous perdons pas mal de quinze ", indiquait le capitaine de Bousval, Michaël Denuit.

Les Bousvaliens se reprenaient le lendemain en prenant trois points (13-5) contre Rhisnes.