Rebecq reçoit l’Union Saint-Gilloise : Du plaisir, rien que du plaisir !

Une rencontre, qui sera pour Luigi Nasca, à placer sous le signe du plaisir, et qui sera également l’occasion pour les supporters de faire connaissance avec les nouvelles têtes du groupe. " Avant tout, il faut apprécier ce genre de moment. On va vivre une rencontre face à une équipe professionnelle, mais surtout une équipe de l’Union qui a marqué la saison 2021-2022 de son empreinte. Dans un parcours en Coupe de Belgique, on sait qu’il faut remporter quatre ou cinq tours avant de pouvoir affronter une équipe de Pro League, alors que ce mardi soir, mes joueurs ont l’opportunité d’affronter l’équipe qui aura fait sensation lors de la saison passée. Le mot d’ordre sera de surtout prendre du plaisir, de se rendre compte que ce genre de rencontre n’arrive peut-être qu’une seule fois dans la carrière de certains joueurs et de se mesurer à l’élite."

Si cette rencontre sera également l’occasion pour Luigi Nasca de donner du temps de jeu à ses trois nouvelles recrues que sont Henri, Debole et Vandermeulen, le tacticien rebecquois attend tout de même une prestation sérieuse et appliquée de son groupe. " J’insisterai également sur le fait qu’il faut bien entendu profiter de l’instant, de vivre ce moment magique, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut être spectateur. J’attends de mes joueurs qu’ils soient acteurs de la rencontre, qu’ils mouillent le maillot et qu’ils mettent en difficulté cette équipe de l’Union. "

Des Rebecquois qui ont repris le chemin de l’entraînement il y a une petite semaine maintenant, et qui, pour le plus grand plaisir du coach Nasca, présentent déjà un bel état de forme. " Avec le staff, on est agréablement surpris. Si je reprends la situation il y a pile un an, à la sortie de deux saisons perturbées par le Covid, je retrouve des joueurs qui sont bien physiquement. Je m’étais rendu compte que le Covid avait fait beaucoup de mal au niveau de la condition, et on l’a d’ailleurs vu sur l’ensemble de notre premier tour où on n’a pas été épargné par les blessures. Ici, cette semaine, et avec cette pré-reprise, on s’aperçoit directement que les joueurs ont vécu une saison complète et qu’ils sont plus solides et plus armés."

Le club a confirmé que des tickets seraient mis en vente le jour de la rencontre, et ce dès 18h30.