Le Grézien Thélio Goossens, première année pupille (9 ans), démarrait le week-end en totale découverte pour cette discipline. La matinée en descente se passait très bien et il prendra la quatrième place en étant très attentif aux pièges sur le tracé. L’après-midi, il participait au trial où il terminait septième.

Dimanche, place au XC où il loupait sa pédale dès le départ, mais remontait au fur et à mesure des tours en faisant la différence dans la plus longue montée du circuit. Il finissait le week-end à la cinquième place et premier de son âge. Une belle prestation pour une première.

Son frère, Arthur (12 ans), est plus habitué à ce type de compétition. En DH, malheureusement, en voulant trop bien faire, il effectuera une chute sur chacune des deux descentes, ce qui l’empêchera de terminer dans le Top 20.

Au Trial, épreuve qu’il n’affectionne généralement pas trop, il est aisément parvenu à marquer beaucoup de points, mais la fin de la journée a démontré que le panel de coureurs était extrêmement fort dans ce domaine. "Il termine néanmoins content et fier d’avoir pu progresser" , se réjouit son papa.

Le lendemain en XC, il se retrouvait à l’arrière au départ. "Il remontera beaucoup de coureurs durant la course pour terminer à une belle 18eplace et finalement à la 25edu week-end riche en apprentissage et entouré de copains."

Sacha Bernard, meilleur temps en descente

Du côté de Sacha Bernard (Blanmont), le week-end a été parfait puisqu’il a obtenu le meilleur temps de la descente, grâce à un second run de qualité. "Au Trial, si Sacha termine avec le même nombre de points que deux autres coureurs, il a été devancé au temps dans la zone chronométrée et prend la troisième place, indique son papa. Par contre, au XC, il a fait une démonstration et s’impose avec plus de quarante secondes d’avance! On a apprécié la qualité de l’organisation et, surtout, le niveau et l’approche multidisciplinaire de la France."

Les jeunes attendent de connaître la sélection de la FCWB pour savoir qui sera repris pour le TFJV aux Ménuires durant l’été.