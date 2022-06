Le parcours de l’homme de l’ombre, devenu T1 de la RUTB

Mohammed Bouhmidi, quel est votre parcours professionnel, ainsi que votre parcours en tant que joueur?

Je suis éducateur spécialisé dans le secteur de l’aide à la jeunesse et principalement en IPPJ. Je suis également papa d’un petit garçon de 4 ans. J’ai commencé le football au Stade Brainois à l’âge de cinq ans. J’ai arrêté le football vers 18 ans, suite à deux graves blessures aux genoux. Je me suis fait les croisés à chaque genou, et mon parcours en tant que joueur a pris fin à ce même moment. Ce ne sont pas mes blessures qui m’ont empêché de faire carrière, car de toute façon je n’avais pas un niveau qui m’aurait permis d’évoluer plus haut que le foot provincial. Mais ces pépins physiques m’auront permis de me tourner assez tôt vers le coaching.

Justement, vous avez eu des débuts assez particuliers sur le banc de touche?

C’est une petite anecdote mais elle a une importance pour moi. J’ai coaché mon premier match lors d’un tournoi interclasses! (rires). J’étais blessé, et nous avions un match à jouer avec mes copains de classe. Du coup j’ai essayé de les coacher, et nous avons gagné le tournoi. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je voulais faire du coaching. Quelques mois après, je débutais par des U6 à Soignies, avant de revenir au stade Brainois, ou j’ai coaché des U7 jusqu’aux U21, avec comme meilleur souvenir le titre glané avec mes U17 en provinciaux! J’ai ensuite eu l’opportunité de prendre les rênes de la P3, avant d’intégrer la D3, en tant qu’adjoint sous les ordres de David Bourlard.

De la P3 à la D2, il n’y a donc eu qu’un seul pas?

Un seul pas je ne sais pas, mais c’est vrai qu’après la fusion du Stade Brainois avec l’AFC Tubize, et le fait que le staff brainois soit conservé, je me retrouvais adjoint d’une D2 alors que peu de temps avant j’officiais encore en P3. Et puis quand Tibor Balog a été limogé et que le club m’a accordé sa confiance pour reprendre l’équipe en tant que T1, tout s’est enchaîné! On a vécu un deuxième tour exceptionnel, avec des résultats dignes d’une équipe championne. On a cependant échoué sur la dernière marche avant la D1 Amateurs, mais cela n’est que partie remise. On a vu qu’on avait les capacités et l’équipe que pour le faire.

Après un tel parcours et une première année de folie, il va falloir confirmer maintenant.

Oui! Cette fameuse année de la confirmation (rires). Je sais que je serai davantage attendu au tournant et que je serai, au même titre que l’ensemble du groupe, soumis à plus de pression en fonction de nos ambitions. Maintenant, je ne m’inquiète pas. Le groupe, le staff, les dirigeants et surtout mes méthodes vont rester les mêmes. Il n’y a donc pas de raison que cela ne fonctionne pas aussi bien que l’année dernière. On s’est renforcé dans chaque ligne, et je suis convaincu que nous serons compétitifs. On a six semaines de préparations durant lesquelles on va bosser dur, mais qui nous permettront d’être prêts dès l’entame du championnat. Car le chemin le plus court vers la D1 Amateurs, c’est d’être champion. Et tout comme le groupe, je n’ai plus envie de devoir prolonger la saison jusque début juin comme ce fut le cas cette année!

C’est quoi le style Mohammed Bouhmidi en tant que coach?

Je prône toujours et quoiqu’il arrive l’organisation défensive comme première consigne. Tous les matchs commencent à 0-0, donc si on ne prend pas de but, une bonne partie du chemin vers la victoire est effectué. Marquer 60 buts sur une saison et en encaisser 59 cela ne m’intéresse pas. J’insiste donc énormément sur la rigueur défensive et l’organisation. J’attends de mes joueurs, qu’ils soient doués footbalistiquement ou non, qu’ils soient combatifs de la première à la dernière minute. Être bien placé, courir et défendre sont les clés pour réussir à notre niveau.

Qu’aimeriez-vous que vos joueurs disent de vous?

Que je suis un bosseur. C’est en tout cas le sentiment que j’essaye de leurs transmettre. Je ne veux qu’ils arrivent à l’entraînement et qu’ils pensent que la séance est improvisée. Je travaille énormément tous les aspects de l’équipe, mais je le fais avec passion. Je pense aussi que je suis assez proche de mon groupe, que je peux tout entendre, mais que cela implique aussi que je puisse tout dire. Je pense avoir une main de fer dans un gant de velours.