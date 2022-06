Le Louvièrois David Mine évoluera à Tangissart en 2023

Tangissart a réalisé son premier transfert pour 2023. Le club a engagé David Mine de La Louvière. Il évoluera au petit-milieu. " Au départ, j’avais envie de me rapprocher de Châtelet où j’habite. Après deux années passées à La Louvière, je voulais un nouveau challenge. J’ai été contacté par Tangissart où je connais Jean-Jacques Bouyon, le délégué, et quelques joueurs. Tangissart veut faire une équipe sympa, une bonne équipe de promotion. Cela m’a plu. Nous n’avons pas parlé de nos ambitions mais l’objectif sera de jouer le plus haut possible ", signale le joueur.