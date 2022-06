Un come-back gagnant puisque l’athlète du CABW s’est offert un nouveau sacre national. "Désiré Kingunza, qui fait partie de la même équipe, ne pouvait s’aligner en raison d’une blessure. Comme il souhaitait que le titre national reste dans notre équipe, il m’a demandé de le remplacer. La motivation étant au rendez-vous, j’ai accepté de relever le défi" , débute-t-il.

Léopold Kapata a dû réactiver le mode compétition pour l’occasion. "Hormis une participation aux interclubs en 2019, je ne m’étais plus entraîné depuis 2018. Depuis trois ans, j’entraîne un groupe de manière régulière, j’ai donc mis en application ce que je demande à mes jeunes."

Avec un nouveau titre de champion de Belgique à la clé. Plus spécial que tous les autres. "Un sacre national a toujours une saveur particulière mais ce week-end, j’étais encore plus motivé que jamais à gagner. Je ne partais pas favori et j’affrontais un adversaire que je connais depuis plus de quinze ans, Bjorn De Decker. On s’entend très bien et l’idée d’être en compétition avec lui m’a encore plus motivé. Retrouver cette sensation de la compétition fut aussi un réel plaisir. Et puis en tant que coach, j’étais au plus près de deux athlètes que j’entraîne et qui participaient au même concours. J’ai essayé d’inspirer mes jeunes en participant à ce championnat de Belgique."

De quoi redonner le goût de la compétition à l’athlète du CABW? "Ça m’a au moins donné envie de faire de la prévention et de ne pas trop relâcher ma pratique physique. Avec le travail et les entraînements que je donne tous les jours, je me rends compte que je ne prends pas assez de temps pour faire du sport. Et pourtant, avec les années qui avancent, il est important de s’entretenir. La compétition n’est pas une priorité mais j’aimerais rester en forme afin de pouvoir relever à nouveau ce genre de défi quand j’en aurai envie."

Léopold Kapata a toutefois un regret avec ce titre. "Je suis content de ce sacre mais aussi un peu déçu pour mon sport. Si je parviens à décrocher un titre de champion de Belgique après trois ans sans entraînement, cela veut dire que le niveau du triple saut en Belgique est trop bas. J’aimerais que ça change."

Une carrière d’entraîneur

C’est aussi pour ça qu’il est devenu entraîneur il y a trois ans. "Je coache des jeunes dont certains cassent la baraque. De jeunes talents qui vont bientôt frapper à la porte et démontrer tout leur talent. D’ailleurs, avec Franck Keita, nous avons créé une belle émulation au sein du club de La Forestoise où nous coachons. On crée une dynamique nouvelle à Bruxelles en mettant en place une méthode de travail intéressante. C’est vraiment un rôle que j’adore, au travers duquel je m’épanouis. J’aime veiller au bien-être de mes jeunes, à leur développement humain et sportif."