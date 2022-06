Christophe Kinet: «Jodoigne est sur de bons rails»

Lundi soir, Christophe Kinet a convoqué une réunion d’urgence avec le comité de Jodoigne. Contacté par Dison pour reprendre l’équipe qui vient d’être promue en D2 ACFF, le coach a voulu faire les choses dans les règles. "Ce n’est pas compliqué. Jodoigne n’aurait pas voulu que je quitte le club, je ne m’engageais pas à Dison. Mais on a pu échanger nos points de vue pour décider de se quitter de commun accord. Maintenant, quand je me suis engagé à Jodoigne il y a deux ans, il était convenu que je puisse partir en cas de proposition d’un club d’un échelon supérieur, ce qui est le cas de Dison qui s’est présenté avec un projet bien ficelé et que je devrai stabiliser en D2, voir plus."