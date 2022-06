Scaunet et Debjani (CABW) brillent aux championnats de Belgique

Si le demi-fondeur du CABW a déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il envisageait de plus en plus de délaisser le 1500 m et monter sur la distance du 5000, il a d’ores et déjà prouvé qu’il avait le fond que pour batailler avec les meilleurs. Vendredi, lors de la finale, la course s’est jouée dans les 200 derniers mètres, lors desquelles il a pris la mesure de son dauphin, Michael Sommers, pour s’imposer en 13'33''04. Debjani reconnaît avoir usé d’une tactique bien rodée. " Je suis dans une année transitoire entre le 1500 et le 5000 mètres. J’essaye donc de combiner les deux distances, avec un premier succès à la clé. La course est partie assez vite avec les deux lièvres en tête de file. Je savais que si je m’accrochais et que j’arrivais à tenir jusqu’au dernier mille, avec mon expérience du 1500 m et ma pointe de vitesse, la victoire serait pour moi. "

Si Debjani s’alignera une fois encore ce samedi sur 5000 mètres lors du meeting d’Heusden, le 1500 mètres reste sa priorité pour le reste de l’été, avec en point de mire l’Euro de Munich. " L’objectif sera d’aller plus vite samedi à Heusden. J’ai envie de me tester sur la distance. J’ai quelque peu adapté mes entraînements et je vois que les premiers résultats sont bons. C’est rassurant et motivant. Maintenant ma priorité reste l’Euro sur 1500 m, et je sais que ce travail sur 5000 ne peut être que bénéfique. "

De son côté, Vanessa Scaunet aura une fois de plus démontré sa suprématie sur le double tour de piste, en confirmant son titre acquis en février dernier en indoor, même si cette victoire ne fut pas si simple à décrocher, comme en témoigne l’athlète du CABW. " J’étais vraiment stressée et jusqu’au moment du départ je ne savais pas quelle tactique j’allais adopter. Tout le monde disait que j’étais la favorite mais ma principale concurrente ne pointait, dans les temps de référence qu’à quatre dixièmes de mon chrono. Finalement, en démarrant au premier couloir, dès le premier virage je me suis retrouvée en tête. Une place que je n’ai plus lâchée, en imposant un tempo assez élevé et en donnant tout dans les 200 derniers mètres. C’était la première fois que je menais un 800 en long et en large comme ce week-end, ce fut dur, mais j’y suis arrivée! "

Trop juste pour les Mondiaux

Si le titre national octroie 100 points à l’athlète, Vanessa Scaunet devrait accuser un retard trop important que pour se retrouver dans les places qualificatives pour les Mondiaux. " Le titre de championne de Belgique combiné au bon chrono (2'04'') devraient me rapporter pas mal de points. Cependant cela ne sera, selon moi, pas assez que pour être dans les qualifiées. La sélection sortira ce mercredi, mais je ne me fais pas de faux espoirs. Mais on ne sait jamais! "

La spécialiste du 800 m partira en stage d’altitude début juillet en Suisse pour préparer au mieux l’Euro de Munich.