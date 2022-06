Mais qu’importe, ce premier National, elle l’a apprécié au point qu’elle a déjà hâte d’être l’an prochain pour vivre une seconde expérience extraordinaire. "Quelle journée! Quelle foule et quel public qui n’a cessé de nous encourager. J’ai vraiment apprécié cette course même si au final, je n’ai pas le résultat espéré. Mais je retiens beaucoup de choses positives de ce championnat", lançait-elle à l’arrivée.

Voici moins d’un mois, Louise Jacquemin, sociétaire de Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies, avait effectué une lourde chute sur l’épaule. "Elle est dans un sale état et forcément, il ne fallait pas que je retombe dessus…"

Pourtant, après cinq kilomètres de course, une chute intervient mais fort heureusement, sans conséquence pour Louise. "J’ai directement pensé qu’il fallait que je passe au-dessus de cela si je voulais vivre une bonne course. Je me suis donc concentrée sur l’épreuve et rien d’autre. Je suis fière de ma course et de cette 54eplace finale, 24eau classement si on retire les professionnelles."

Avec un seul bidon

Louise a aussi été contrainte de gérer un souci de taille. "Avec mon épaule hors service, impossible pour moi de prendre un bidon… J’en ai perdu un lors de ma chute au début de course. J’ai donc roulé avec un seul bidon, ce qui a rendu l’hydratation assez difficile. Mais pour le reste, c’était une journée franchement top. L’ambiance était impressionnante et l’année prochaine, ce sera la bonne!"

Car Louise Jacquemin le sait, elle a encore à apprendre. "Au niveau du placement, j’ai été enfermée pour le sprint… Dans les dix derniers kilomètres, j’ai tenté de remonter à l’avant, alors que le second trio sortait du peloton. Mais je n’ai pu maintenir cette position bien à l’avant. C’est quelque chose que je dois encore travailler."

Du côté de la coach Ludivine Henrion, le bilan reste positif pour les Ladies. "On savait que nous avions très peu de chance ce dimanche. Cela s’est avéré le cas mais les filles ne déméritent pas. Elles ont bien roulé. Quand j’ai passé mes consignes, cela a été respecté. De bon augure pour la suite de la saison avec quelques belles courses où nos profils pourront mieux s’illustrer."