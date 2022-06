NIL-SAINT-VINCENT : Philippe Janssens (10-5 Raphaël Ghislain), Stephan Paronetto, Michaël Gelders, Marvyn Lelièvre, Kevin Duquenne.

Déplacement difficile ce dimanche en promotion C pour Nil-Saint-Vincent qui se rendait à Miavoye.

Les visités ont bien tenu en première période. " Nous avons constamment couru après le score mais nous étions à égalité avec Miavoye après deux tours de livrée (5-5) , expliquait le président du club nilois, Raphaël Ghislain. Marvyn Lelièvre souffrait d’un torticolis, il n’avait pas son rendement habituel à la frappe. Michaël Gelders était moins fringuant que la semaine précédente à la frappe. Nos adversaires ont compris qu’ils ne devaient plus alimenter Kevin Duquenne."

À 5 partout, Nil-Saint-Vincent a perdu deux jeux à sa portée, Miavoye menait alors 7-5 au repos. " Il n’y avait rien de dramatique ", constatait Raphaël Ghislain.

Mais à la reprise, Marvyn Lelièvre souffrait de plus en plus. Il était contraint de descendre à corde. Philippe Janssens montait au grand-milieu mais il se blessait à l’aine, sans pouvoir continuer son jeu à la livrée. Raphaël Ghislain montait alors au jeu. " On ne frappait pas assez loin. Nos adversaires se contentaient alors de livrer dans le jeu. Ils faisaient la différence à la frappe. Nous avons été incapables de sauver le sixième jeu et le point. Michaël Gelders s’était montré très bon au tamis. Malheureusement, il livrait contre le meilleur livreur de Miavoye, il n’a pu prendre qu’un seul jeu. Nous avions trois absents par rapport à l’équipe de base: Benoît Marchal, Cédric Sauvenière et Jonathan Simon. Avec les blessures de Marvyn Lelièvre et Philippe Janssens, ce sont cinq joueurs de l’équipe de promotion qui ont des problèmes. Il ne reste que Kevin Duquenne sur le terrain ", constatait Raphaël Ghislain.

Avec cette défaite sans point, Nil-Saint-Vincent, jusque-là troisième, rétrograde à la sixième place au classement.

Après Saint-Servais samedi prochain, l’équipe sera au repos jusqu’au 21 juillet.