Le retour gagnant de la Rixensartoise Fanny Druart sur le Challenge du Brabant wallon

Ce samedi, Huppaye accueillait la manche du Challenge du BW. Ils étaient environ 350 participants à rejoindre l’Est du Brabant wallon. Au sein du peloton, on retrouvait la Rixensartoise Fanny Druart qui repointe le bout de son nez depuis quelques courses, après avoir connu des soucis de santé. "Depuis octobre 2021, j’ai eu une grosse dépression suite à un deuil, un travail chargé et des troubles alimentaires , confie-t-elle. J’ai été suivie par un psychologue et j’ai même été hospitalisée deux mois et demi en raison de ma maigreur. Je m’inquiétais de mon état qui était à 31,9 kilos et j’étais constamment prise de vomissements. Je n’arrivais donc plus à faire du sport. Lors de mon dernier jogging à Vieusart en 2021, j’ai eu énormément de vertiges et de malaises à l’arrivée alors que c’était une petite distance. C’était grave au point que j’ai même été entre la vie et la mort et donc forcément, j’ai été interdite de faire du sport jusqu’à ma guérison."