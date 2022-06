Provinciale 3B: Clabecq s’est renforcé pour franchir le pas vers la P2

La donne est simple pour franchir le pas et monter en P2. "On s’est souvent retrouvé avec douze, treize, quatorze joueurs, ce qui n’était pas suffisant. Il nous fallait un noyau plus large et plus de concurrence, raison pour laquelle on a bien travaillé aux transferts en prenant des joueurs aux positions qui nous faisaient défaut. On a conservé quinze joueurs de l’effectif et les cadres que l’on souhaitait garder, et nous avons désormais un noyau de vingt-cinq joueurs de champ et deux gardiens. Certains évoluaient en P2 et même si le groupe reste jeune, les qualités sont là."

Clabecq sera candidat au titre. "On va essayer de ne pas devoir passer par le tour final en étant directement champion et on va tout faire pour y arriver. Il y aura encore de solides équipes comme Ittre et Ganshoren, ainsi que Genappe qui revient, mais on va se concentrer sur notre popote."

Aussi miser sur la réserve

Le club veut aussi développer un maximum son équipe réserve. " À l’image d’Olympic Anderlecht, dont la réserve est championne, on veut que la nôtre grandisse également afin d’être plus compétitive que les années précédentes. Cela nous permettra de compléter la première en cas de besoin et aux éléments ayant moins de temps de jeu d’évoluer à un niveau plus élevé."

La préparation s’effectuera en deux temps. "On recommencera pour une semaine, le 10 juillet, puis on sera en congé jusqu’au 25 et on réattaquera avec des entraînements quasi tous les jours en août afin d’être prêt."

Stage à domicile et quatre amicaux prévus

Le groupe sera en stage pendant deux jours à Clabecq au cours de la préparation et participera à deux activités hors foot encore à déterminer.

Quatre matches amicaux sont déjà prévus à Lembeek (31/7), contre Beersel Drogenbos (4/8), face à Leeuw Brucom (16/8) et contre Stéphanois (23/8).