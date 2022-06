Promotion C: Nil-Saint-Vincent entame les matchs "retour"

La saison prochaine?

Celui-ci souffrait du dos. "J e dois consulter un médecin ". Par contre, son genou ne le gêne plus. " De ce côté-là, tout va bien ". Au point de rempiler la saison prochaine? " Benoît Marchal me l’a demandé mais j’hésite. Chaque année, j’ai un bobo qui s’ajoute. Et puis, il y a le boulot. Je travaille comme cuisinier. Pour pouvoir jouer, je dois me lever à 2h30 le matin pour le travail. Je pars ensuite directement du boulot pour jouer à la balle pelote ".