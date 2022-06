Ludivine Henrion (Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies): "On y va sans pression, à ce National"

Ce dimanche, Ludivine Henrion (Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies) va vivre ce championnat de Belgique assez sereinement. "Cette année, nous ne revendiquons rien, tout simplement car nous n’avons pas de sprinteuse et que le parcours est relativement plat, même si la partie initiale en ligne propose quelques passages intéressants. L’an dernier, sur un circuit sélectif, nos filles avaient plus de pression car le parcours convenait. Dès lors, nous verrons ce que cela va donner et parfois, c’est bien mieux de n’avoir aucune attente, tout reste toujours possible dans le monde du cyclisme."