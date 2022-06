Louise Jacquemin au National sur route: "Mon rêve est un peu fou... mais réaliste"

La course élites sans contrat… avec les professionnelles

Membre de Bingoal Wallonie-Bruxelles Ladies, Louise disputera donc dimanche le titre pour les dames élites sans contrat, mais elle roulera la même épreuve que les professionnelles. "Il faudra être vigilante pour savoir qui est qui en cas d’échappée. Et surtout ne pas se faire piéger en laissant partir des non-professionnelles et rater le coche. Mais si je parviens à me glisser dans un bon coup et que je suis seule amateure, ça serait forcément l’idéal. Depuis deux ou trois jours, je me dis que j’irais bien trouver Lotte Kopecky (NDLR: la championne de Belgique professionnelle) pour l’inviter à démarrer dès le départ et faire la course ensemble (rires) ."

Ce jeudi, Louise était avec son équipe pour supporter les filles qui roulaient au championnat de Belgique de contre-la-montre. "Puis on a reconnu le parcours en ligne et les circuits locaux. J’espère juste qu’il n’y aura pas une tempête ce dimanche car si le vent est fort, je n’aime pas trop… Je préfère par ailleurs arriver dans un petit groupe où je pourrais avoir ma chance au sprint. Mais si on arrive en peloton, il faudra bien que j’ose sprinter avec les autres. Quand je vois mes progressions depuis le début de l’année, rien n’est impossible. J’ai gagné en confiance, je parviens à mieux me placer, à remonter vers l’avant quand je suis trop à l’arrière, donc il y a de quoi être confiante et y croire."

Et puis, Louise pourra aussi compter sur sa coach, Ludivine Henrion, qui a été championne de Belgique par le passé. "Elle m’a dit que le National, c’est la course la plus facile de la saison."