Deux athlètes du BOUST qualifiés pour les Jeux mondiaux

Aurélie Romanini et Corentin Stavart se sont qualifiés pour les Jeux mondiaux qui se dérouleront à Birmingham, en Alabama aux USA, les 10 et 11 juillet prochains. Les Jeux mondiaux se déroulent tous les quatre ans en alternance avec les Jeux olympiques. Ils sont organisés par l’International World Games Association, reconnue par le Comité International Olympique, pour les disciplines non reprises au programme des Jeux olympiques