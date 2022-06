Championnats de Belgique: Lionel Halleux (RIWA) fait son retour, Vanessa Scaunet (CABW) visera le titre… et les Mondiaux

De retour ce week-end à l’occasion des championnats de Belgique, le sprinteur rixensartois s’alignera sur 100 et 200 mètres plutôt pour se tester qu’avec un objectif de résultats. "Je me suis blessé au niveau de l’ischio, et je n’ai malheureusement pas pu continuer sur la lancée de ma saison indoor, explique-t-il ainsi. Ce pépin physique étant derrière moi, il est temps de me tester un peu. Comme je manque d’entraînements sur la distance, il est préférable de redescendre sur des sprints plus courts. L’idée de ce 100 et 200m est de me jauger et pouvoir faire un premier bilan avant l’été. J’avais l’ambition d’aller aux Jeux universitaires en Chine, mais ils ont été annulés. Je vais donc me concentrer sur des compétitions nationales, comme les Flanders Cup."

Un titre national… et un ticket pour les Mondiaux pour Scaunet?

Si elle a connu son premier national cet hiver en salle, Vanessa Scaunet, spécialiste du 800m du CABW, aura à cœur de décrocher les lauriers en outdoor cette fois. Mais surtout, elle a en ligne de mire, les Mondiaux qui auront lieu à Eugene en Oregon (États-Unis) du 15 au 24 juillet.

En effet, alors qu’elle est pour le moment 52e au ranking mondial, et que seules les 48 premières seront qualifiées pour les championnats du monde, Vanessa Scaunet ne peut pas encore prétendre à une qualification. Mais sachant que la fédération internationale attribue 100 points supplémentaires à tous les champions nationaux, cela pourrait changer la donne et ainsi propulser Vanessa Scaunet aux championnats du monde! Nul doute que cette motivation supplémentaire galvanisera l’athlète aclote.

En plus de Lionel Halleux et de Vanessa Scaunet, nous noterons la sélection de Gaylord Kuba Di-Vita, le sprinteur aclot, qui présente le quatrième temps de référence des engagés sur le 100m national. Nous resterons également attentifs aux performances de Simon Mengal (USBW) sur le 400 m, qui reste sur d’excellents chronos ces dernières semaines, et qui se mesurera à Jonathan Sacoor et aux frères Borlée.

Maxime Delvoie du CS Dyle s’alignera, pour sa part, sur le 800 mètres, alors que Louis Vandermessen (CABW) disputera le 1500 mètres, distance délaissée par Ismaël Debjani, pourtant grand spécialiste, qui préfère s’aligner sur le 5000 mètres.

Du côté féminin, les plus grands espoirs de résultats émanent tous du CABW, avec notamment la jeune pépite, Alexandra Mortant, qualifiée tant pour le 100m que pour le 100 mètres haies et toujours en quête de minima pour les championnats du monde juniors. Sur le 200m, Kylie Lambert, championne LBFA en mai dernier tentera certainement de se rapprocher d’un podium national.