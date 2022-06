Si le tracé était moins vallonné, et donc moins en phase avec ses qualités athlétiques, Oscar a décidé en 2022 de devenir le plus polyvalent possible.

A une trentaine de kilomètres de l’arrivée, le Chastrois est sorti dans un groupe de cinq coureurs puis, ils se sont retrouvés à quatre. Pour le sprint, il a décidé de lancer celui-ci à plus de 200 mètres de la ligne.

Il sera finalement dépassé par Oscar Chamberlain (champion d’Océanie) et Liam Van Bylen (champion de Belgique sur piste) pour décrocher malgré tout un beau podium