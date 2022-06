Tournoi familial pour les U11 à Guibertin

Cinq équipes se disputaient la victoire au cours de dix rencontres, quatre pour chacune des familles. À l’issue du tournoi, animé par Justin Davaux, Cyprien Demaret et son papa ont terminé à la première place, devant Corto Letangre et sa maman, Twanne Vleminckx et son papa, Jules Letangre et son papa et Raphaël Turin, accompagné de son papa et de sa maman.