P2: L’expérience sera la clé à Rixensart

De manière plus globale, l’équipe s’est surtout fait avoir à plusieurs reprises lors de la saison précédente. En position de force pendant certains matchs, il est arrivé que Rixensart se fasse surprendre et que l’équipe adverse revienne au score. Cela a notamment été le cas lors de l’avant-dernier match de championnat contre Lasne-Ohain B (1-1). Des points perdus liés à la jeunesse selon l’entraîneur. "On a essayé de trouver d’où venaient les problèmes dans cette équipe et c’était l’inexpérience. Il y avait beaucoup de jeunes qui n’avaient jamais goûté au haut du classement. Cela fait quatre ans que je suis ici et j’ai toujours fait avec des jeunes. Mais cette fois-ci, nous avons voulu apporter un peu de maturité à cette équipe pour créer une complémentarité dans le noyau."

Pour cela, Rixensart a compensé les sept départs du club par huit joueurs d’expérience. "On peut voir que nos transferts ont tous passé la trentaine. Ils ont joué à un certain niveau. Deux joueurs par deux pour chaque ligne de jeu, de façon à mettre au moins un joueur d’expérience sur chaque niveau à chaque match."

Un projet qui pourrait faire son effet selon l’entraîneur rixensartois, à condition qu’aucun obstacle ne mette en difficulté le noyau. "Le championnat est tellement dur et long. Il peut se passer beaucoup de choses. Il faut que tout se mette en place, qu’il n’y ait pas de blessés, etc."

Mais l’équipe se sent prête à affronter les cadors du championnat, qui s’annonce compliqué d’après Pierpaolo Giunta. "Cette année, la P2 va être beaucoup plus compétitive que la P1. Je connais bien les autres équipes et il y en a quelques-unes qui se sont bien renforcées. C’est motivant parce que ça annonce des bons matchs à venir."

Pour bien se préparer, Rixensart enchaînera les matchs amicaux pendant l’été. À commencer par un premier match contre Perwez le 27 juillet.