Les quatre ballons de retour à Tubize

Six formations vont se rencontrer dans quatre disciplines différentes: volley, basket, handball et foot en salle. "Nous alignerons deux équipes de handball, il y aura deux équipes de basket dont une de Braine-le-Comte, une équipe de volley issue du comité de jumelage de notre Ville avec Kontal (Allemagne) et Scandiano (Italie) et une équipe d’universitaires multi-disciplines."

Les premières rencontres débuteront sur le coup de 9h. "La matinée sera consacrée aux tournois de volley et de basket qui se disputeront simultanément sur deux moitiés de terrain. Après la pause du midi, la durée de la deuxième partie de journée sera doublée puisqu’on aura besoin de l’entièreté de la salle. On débutera vers 13h15 par le handball et on terminera vers 19h15 avec le mini-foot."

Au niveau du fonctionnement, "les six équipes se rencontrent tout au long de la journée et la durée des matches varie entre dix et douze minutes selon le sport. À la fin, on comptabilise le nombre de victoires par discipline et celui qui en a le plus remporte le tournoi des quatre ballons. Il y aura aussi la coupe du bar décernée à la formation qui consommera le plus, et j’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’alcool. Des points seront attribués et comme sur le terrain, ce sera donc un travail d’équipe."

Précisons encore que pas mal d’animations (initiations, château gonflable pour les enfants, bar à cocktails/mocktails et petite restauration) seront organisées tout au long de la journée.