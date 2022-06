Lauryne Van Laeken seule face à elle-même au National

Mais ce jeudi, on annonce de la pluie, ce qui changera de la dernière fois où Lauryne y a roulé sous le soleil. "Je sais de toute façon que cela sera difficile sur ce parcours. J’ai 23 kilomètres à accomplir et ce sera sélectif, surtout la longue bosse sur la fin où il faudra pouvoir encore tout donner."

Avec ce National du contre-la-montre, la jeune fille des Bingoal Wallonie-Bruxelles Ladies débute la seconde partie de saison. "J’ai coupé en raison des examens. Pendant le b locus, je ne suis pas montée sur le vélo avant de re prendre progressivement et de réaliser pas mal de séances spécifiques. J’ai disputé une course de l’Entente Cycliste Wallonie le week-end dernier et cela me satisfait au niveau des sensations. Ce jeudi, j’espère retrouver cette adrénaline de l’effort solitaire et avoir de bonnes jambes sur mon chrono. Et puis, on va partir sur le calendrier estival. On verra par contre si je devrai ou non couper à nouveau au cas où je devrais avoir un examen de repêchage…"

Elle ne sera pas au départ dimanche

Si Lauryne Van Laeken sera bien au départ du championnat de Belgique contre-la-montre ce jeudi, elle n’ira par contre pas dimanche à la course en ligne de Middelkerke… "Il y a eu un souci avec mon inscription administrative. Quand les sélections ont été dévoilées, mon nom n’apparaissait pas. J’avais pourtant déjà réservé un logement là-bas. J’ai annulé la réservation, et, pour malgré tout faire quelque chose, je me suis inscrite à une épreuve de triathlon sprint (NDLR: son ancienne discipline sportive) que des amis organisent. Le lendemain, j’étais avisée que, si je le souhaitais, je pouvais malgré tout prendre part au national. Mais c’était trop tard pour moi."