Au final, elle échoue de justesse quant à l’amélioration de son chrono final (35’51’’ sur un parcours de 23,1 km), mais la satisfaction est de mise. "Après la coupure des examens, pour cette reprise, je me suis rassurée. J’ai réalisé un excellent premier tour malgré le vent bien présent sur le circuit. Par contre, dans la seconde boucle, j’ai eu un peu plus de mal, ce qui ne m’empêche pas d’être contente de mes sensations et de mon état de forme."

Coéquipière de Lauryne au sein de Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies, Fiona Mertens est, pour sa part, un peu déçue de sa prestation, comme le confiait à l’arrivée sa coach Ludivine Henrion. "Elle espérait un podium, elle termine finalement à la quatrième place. Mais il ne faut pas avoir de regrets même si je comprends que cela soit une petite déception…"