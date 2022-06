Coupe de Belgique: le Rebond Ottignies à Alost, Castors Braine face à Laarne

Le tirage au sort, procédé ce jeudi, a cependant plutôt bien fait les choses. Pour autant que les finalistes des play-off ne chutent pas avant, Brainoises et Malinoises pourraient se retrouver au stade de la finale.

Avant cela, Braine débutera en huitième de finale avec la venue d’un autre pensionnaire de D1, le Sparta Laarne. "Je ne connais pas trop l’équipe de Laarne par rapport à ses départs et ses arrivées, souligne le coach brainois Frédéric Dusart. C’est un tirage convenable pour un premier tour. Logiquement, au tour suivant, ce sera Boom qui va aligner deux Américaines et trois ou quatre joueuses professionnelles en plus que cette saison. Ce sera donc un niveau au-dessus. Si on passe, on pourrait se retrouver face à Namur et ce sera un gros morceau. Après, la plus grosse incertitude cette saison, ce n’est pas de savoir contre qui on joue mais comment on va jouer. On reprend tout à zéro pour la troisième fois en trois ans."

Autre club brabançon wallon engagé en Coupe de Belgique, le Rebond Ottignies a hérité au tour préliminaire de la solide formation alostoise de R1, coachée par Ly Hamady. "C’est amusant parce que je m’entends très bien avec Ly et chaque année, on prévoit un match amical contre Alost , explique le T1 ottintois Olivier Mulaba. Et comme la saison dernière, le hasard fait qu’on se retrouve l’un contre l’autre en Coupe de Belgique. C’est donc un match de préparation qui va prendre une autre tournure. On ira là-bas dans un esprit "friendly" mais bien sûr avec l’envie de gagner. C’est une belle équipe avec des joueuses d’expérience et leur jeu nous convient bien. Ce sera donc du 50/50."

Les dates des rencontres de Coupe de Belgique ne sont pas encore fixées.

À noter que la reprise du championnat en Top Division Women 1 a été décalée au 15 octobre en raison de la Coupe du monde que les Belgian Cats disputeront fin septembre en Australie. Le club de Braine, qui entamera sa préparation le 1er septembre, débutera par un déplacement à Lummen.