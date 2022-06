Reprise ce mercredi soir à Rebecq avant d’affronter l’Union Saint-Gilloise

De retour au travail lundi dernier, les Unionistes effectueront leur première sortie amicale en Brabant wallon, avec une rencontre face à la RUS Rebecquoise, prévue le mardi 28 juin (coup d’envoi à 19h30) au stade du Gobard.

Un match de gala pour les Rebecquois qui sera synonyme de fête pour tout un village, comme l’explique Laurent Simon, vice-président de la RUS. " C’est évidemment un très gros événement pour nous en termes d’affiche, bien entendu, mais aussi d’un point de vue organisationnel. C’est tout un club et toute une ville qui vont se mobiliser pour accueillir comme il se doit cette superbe équipe de l’Union, même si cela ne se fera pas sans efforts (rires). Il y a tout un cahier des charges à respecter pour accueillir un tel club. "

La venue de l’Union sera donc synonyme de fête à Rebecq, mais une fête qui nécessitera tout de même d’importantes mesures à mettre en place. " Étant donné que l’Union est un club évoluant en Pro League, toute rencontre que le club effectue est soumise à la loi football. Les supporters doivent être séparés et entrer dans le stade par deux côtés différents et il doit y avoir deux buvettes distinctes. Au niveau des parkings, nous mettrons également deux grands espaces à disposition, à savoir celui de la carrière et du ballodrome dans le bas de la ville. "

La capacité maximale de supporters autorisés étant de 1200 personnes, les places risquent de s’écouler comme des petits pains! " Les tickets s ont uniquement vendus en prévente , confiait Laurent Simon. Nous avons mis à disposition plus de 700 tickets pour les supporters de l’Union, qui devront passer par les canaux habituels du club, à savoir les clubs de supporters, pour obtenir leurs tickets. Pour les supporters Rebecquois ou neutres, il y aura un point de vente dans la ville (la Taverne du Moulin). Toutes les informations seront reprises sur notre site ainsi que sur nos réseaux sociaux. "

Reprise des entraînements ce mercredi

Alors que l’Union Saint-Gilloise a confirmé qu’elle se déplacerait avec son noyau A au grand complet mardi prochain, la RUS Rebecquoise va également se préparer sur le plan sportif à cette rencontre de gala. Les joueurs ont rendez-vous ce mercredi soir pour une petite semaine d’entraînements et une remise en jambes avant d’affronter la bande à Vanzeir. Si cela fait maintenant quinze jours que les hommes de Luigi Nasca s’entraînent individuellement, l’accent sera mis, pour les séances collectives, sur la prévention et des jeux avec ballon comme l’explique le coach adjoint, Dimitri Leurquin. " L’objectif de cette semaine de reprise et des quatre séances prévues est de simplement réunir le groupe, reprendre le contact du ballon et du terrain et se préparer au match de mardi. La condition physique ne sera absolument pas travaillée. Ce n’est pas le but. Cela fait un mois que les joueurs n’ont plus joué, il faut donc les préparer plus à ne pas se blesser plutôt que travailler sur la condition. Ce travail de fond s’effectuera lors de la vraie reprise, le 18 juillet. "