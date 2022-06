Poser la question, c’est peut-être déjà tout simplement y répondre. Débarqué au Stade JC Flament en cours de saison dernière et après l’habituel temps d’adaptation nécessaire, Vincent Kohl était en effet parvenu à faire des Genappiens une machine à gagner et à hisser le club brabançon wallon jusqu’au tour final.

Ambitieux et détenteur d’un noyau qualitativement impressionnant, les Jaune et Bleu ne pourront pas se cacher. " Sur papier, le Top 3 est un minimum , assume le T1 Vincent Kohl. Nous avons effectivement transféré treize nouveaux joueurs mais nous avons su garder une ossature solide. Il faudra que la sauce prenne rapidement et qu’on trouve le bon équilibre entre la fougue de la jeunesse et l’expérience mais je ne me fais pas trop de souci car je dispose de joueurs avec une éducation footballistique au-dessus de la moyenne. "

Le comité genappien a en effet très bien travaillé et mis les bouchées doubles pour faire venir des garçons à haut potentiel. Des gars comme Jonckheere, Becker ou Roulez ne sont plus à présenter et sont à coup sûr de sérieuses plus-values. " Les trois recrues Brainoises sont les cerises sont sur un gâteau qui était déjà très alléchant et appétissant. Ce sont des transferts de luxe et avec un noyau pareil, je pense que nous sommes armés pour atteindre nos objectifs. Si tout le monde parvient à tirer dans le même sens et que l’ensemble du groupe reste éveillé, concerné et impliqué, on peut réaliser de belles choses. "

Conscient de l’importance du challenge qu’on lui a confié, le tacticien de 57 ans ne se dérobe pas et a même hâte de démarrer la campagne 2022/2023. " La pression, je me la mets tout seul et j’aime cette adrénaline de devoir gagner et avoir des résultats. À Genappe, l’environnement est idéal pour progresser et voir plus grand. Les gens sont compétents et aux bonnes places, les infrastructures sont belles, les élus communaux sont derrière le club, les transferts sont excellents et le Président est compétitif et ambitieux. "

Si on s’attend fort logiquement à ce que le FC Genappe se batte pour la montée en D3, d’autres formations viendront très certainement mettre des bâtons dans les roues des Genappiens. " Cela a pas mal bougé dans de nombreux clubs, j’ai vu beaucoup de départs mais bizarrement peu d’arrivées, surtout du côté de Bruxelles. Perwez a par contre lui énormément transféré et dispose d’une solide équipe. Il faudra aussi se méfier de Lasne-Ohain car s’ils débutent bien le championnat, les hommes de Christophe Collaerts seront redoutables. Le Stade Everois sera également à surveiller alors que pour le moment, le Sporting Bruxelles et Berchem constituent plutôt des inconnues. "