Forfait général de Spy en Régionale 3C

Le club aurait des blessés et des joueurs indisponibles. Les deux équipes de régionale 3 de Nil-Saint-Vincent, l’équipe de Bousval et celle d’Ottignies sont touchées par ce forfait. Comme Spy a joué toutes ses rencontres "aller", le classement ne sera pas modifié, les résultats sont conservés. Nil-Saint-Vincent A s’était imposé 1-13 à Spy, Nil-Saint-Vincent B avait gagné 12-13 en déplacement, Bousval avait été battu 13-10 et Ottignies s’était imposé 13-8.