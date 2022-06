Didier Hoofd s’installe sur le banc brainois du 2001

Originaire de la région bruxelloise, Didier Hoofd (42 ans) a pratiqué ses premières gammes dans le coaching à Wezembeek-Oppem avant d’œuvrer très longtemps à Evere. En 2019, il ralliait l’École Européenne. Il y a trois ans, il déménageait également du côté de Sart-Dames-Avelines. "J’ai toujours eu beaucoup de contacts avec des joueurs bruxellois. L’idée en m’installant ici était de me faire connaître."

La saison compliquée du BCGL (six victoires et une rétrogradation) n’aura pas entamé le moral de Didier Hoofd. "Je ne suis pas parti fâché et il n’y a aucun sentiment de revanche avec Genappe, la preuve c’est que je coacherai leurs U14 la saison prochaine. Le projet de 2001 m’a parlé, c’est une équipe qui tient plus que la route. Et puis l’idée de travailler avec une personnalité comme Maxime Depuydt est très sympa. Je dois dire que le courant est directement passé avec lui."

Braine 2001 reste une équipe ambitieuse. "D’autres équipes seront solides mais c’est vrai que sur papier, on a les joueurs pour jouer les premiers rôles. L’objectif sera de prendre du plaisir et de bien bosser avec un groupe de qualité."

Après la Coupe du Monde 3X3 qui a commencé hier à Anvers (Maxime Depuydt est dans l’équipe belge), Didier Hoofd et le coach brainois feront plus ample connaissance. "Max est T1, moi T2. Les choses sont claires. L’idée est de bien faire les choses ensemble. De faire des résultats et de garder la ligne de conduite quand il ne sera pas là."

Reprise fin juillet

Didier Hoofd remplacera déjà Maxime Depuydt pour le premier match de la Coupe AWBB. "Max sera en vacances. On a tiré une R2 et trois R1 en Coupe AWBB, dont deux descendent de TDM2. On sera directement plongé dans le vif du sujet. On redémarre fin juillet" , conclut le nouvel assistant-coach qui officiera à Lillois.