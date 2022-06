Blanche Flémal, une sacrée marathonienne

Mais pour la bikeuse, pas de quoi avoir la grosse tête, mais bien une occasion de savourer tous les efforts réalisés pour en arriver là. "C’était une première, un 100 kilomètres pour moi sur le Raid des Hautes Fagnes que j’avais déjà disputé à deux reprises sur le 65 kilomètres. D’ailleurs, le matin même, je n’étais pas encore décidée sur le choix de la distance. Cette année, j’ai l’envie de mettre un peu plus de légitimité sur ma présence en longue distance, et mon mental est bien là pour y parvenir. Voilà une dizaine d’années que je roule en VTT. Cette saison est un peu différente, alors oui, j’ai osé cette longue distance. Un beau défi."

Rien ne laissait présager cela l’an dernier. "Je suis arrivée au VTT car mon compagnon en faisait… L’an dernier, nous nous sommes séparés. Beaucoup pensaient que j’allais arrêter. On m’a même contacté pour me proposer de racheter mon VTT… J’ai voulu montrer que je savais faire du vélo seule, sans l’aide de qui que ce soit."

Avec quel résultat! Pour 2022, rien n’est cependant fixé pour Blanche qui se décide au fur et à mesure que la saison avance. "Je me dis que je tenterais bien la prochaine manche du BAMS, fin juillet, avec l’Hard’n Rochefort Marathon et sa longue distance qui s’annonce très dure."

«Nous ne sommes pas assez valorisées dans ce milieu»

Mais en attendant, la Rixensartoise apprécie la démarche des organisateurs du Raid des Hautes Fagnes. "Les dames ont eu droit à un départ séparé, une belle manière de nous mettre en avant, même s’il reste encore pas mal de travail à effectuer pour le sport féminin. Nous ne sommes pas assez valorisées dans ce milieu."

Car derrière une performance, il y a de longues heures de préparation. "J’ai roulé plusieurs fois entre cinq et six heures d’affilée. Les heures de selle sont très importantes pour habituer son corps aux longues distances. Cela représente de dix à quinze heures par semaine sans oublier la musculation et le renforcement. C’est un grand engagement, les gens ne s’en rendent pas vraiment compte. Pour ma part, je n’ai pas spécialement un gros niveau, je dois donc encore plus travailler que d’autres…"

Au Raid des Hautes Fagnes, Blanche misait sur un chrono de 8 heures. "J’ai terminé en 7h15 donc , l’objectif était atteint. Une fois l’appel pour les podiums, j’ai entendu mon nom. Quelle surprise!"

La Rixensartoise ne fait pas que de la compétition, elle roule également des longues distances en mode loisir. "Mais les chronos, j’adore car cela pousse à se battre contre soi-même. Et ici, avec ce résultat, je suis très contente."

«C’est compliqué de trouver d’autres femmes pour rouler, car peu font cela»

De quoi motiver Blanche Flémal à continuer dans cette voie, et pour y parvenir, poursuivre ces séances préparatoires chargées. "Je fais partie du team Bike4Life. On s’encourage, on se motive, on se tire vers le haut. Mais je roule souvent seule à l’entraînement. C’est compliqué de trouver d’autres femmes pour rouler, car peu font cela. Et les gars, ils doivent rouler un peu moins vite quand ils m’accompagnent. Mais personnellement, je trouve agréable de rouler seule. C’est de l’introspection sur soi. Quand j’ai un coup de mou, je profite des paysages, d’une belle descente, puis ça repart. Pour moi, le VTT, c’est juste moi, mon vélo et la nature. Ce n’est pas de me valoriser, mais bien de participer."