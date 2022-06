La généreuse Rita donne son temps, sans compter, au club et à sa commune depuis plusieurs dizaines d’années.

Son incroyable énergie, elle l’a aussi dépensée sur les terrains où elle jouait en double, jusqu’à cet hiver encore. "Mais là, j’ai un peu mal aux épaules, j’ai décidé d’arrêter, on ne dirait peut-être pas, mais j’ai des bobos, assure-t-elle. Par contre, je conduis encore ma voiture pour aller voir ma famille en Allemagne, je tonds encore ma pelouse moi-même et je fais mon jardin. Et puis, je reste responsable des interclubs", ajoute-t-elle fièrement.

Son autre passion, la musique jazz, était aussi à l’honneur ce vendredi soir. L’orchestre a joué avec le cœur pour célébrer cette force de la nature. Alors, joyeux anniversaire, Madame!