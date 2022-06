Les membres de la Fédération des Jeux de Paume Wallonie/Bruxelles ont retenu la candidature de Fabian Peltier, du Hainaut occidental. " Il a obtenu huit voix, Patricia Desepulchre a eu une voix et j’ai eu trois voix. Je ne suis pas déçu. J’avais posé ma candidature pour venir en aide au Chastrois André Lengelé, président du comité. Celui-ci sortait d’une année difficile avec les démissions de Pascal Mathieu et de Dimitri Godart. il voulait quelqu’un de confiance à ses côtés. Sans quoi, il menaçait de démissionner lui aussi , explique Jean-Marie Dupont. Avec Fabian Peltier, il peut être rassuré. Le boulot sera fait correctement. C’était pour moi le plus important. Si j’avais su qu’il postulait, je ne l’aurais pas fait. Il m’a dit la même chose ."

Cette nomination n’a pas encore été annoncée officiellement par la fédération. Celle-ci ferait d’ailleurs bien de se trouver un véritable responsable de communication… Sur la page d’accueil de son site www.fjpwb.be figure toujours l’appel à candidature clôturé le 12 juin dernier!