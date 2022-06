Les Genappiens voulaient profiter de cette organisation pour prouver qu’ils étaient capables de rivaliser avec Tourpes et Ninove, les deux équipes qui les ont battus en championnat. Les Genappiens, deuxièmes, traversaient en effet une bonne passe. Cela leur a permis de réduire l’écart avec le leader Tourpes de moitié. L’écart est désormais de trois points.

Les Genappiens n’ont pas été rassurés à l’issue de cette President Cup. Ils étaient opposés à Ninove, troisième. " Nous avons mené 1-0 suite aux bons services de Thomas Leturcq. Remco Vanhove et Jonas Verkoelen, les foncier et grand-milieu de Ninove, ont ensuite livré une très bonne prestation , constatait Hector Tubiermont, délégué de Genappe. Nos adversaires ont avancé à 2-6. Nous avons tenté plusieurs permutations qui n’ont pas porté leurs fruits. En frappant outre, Nicolas Dupont passé au fond nous a relancés. Nous sommes revenus à 5-6 avec une bonne prestation de Manu Scaillet mais l’écart était trop grand, nous n’avons pas pu conclure."

Trois grands milieux

Tourpes, qui avait battu deux équipes de nationale 1, Isières et Thieulain, vendredi en finale du tournoi du Maistriaux, s’est imposé 7-2 contre Biévène, le quatrième invité, et ensuite encore 7-2 en finale contre Ninove. " Tourpes a livré une très belle prestation dans le chef de Simeon Van Stalle, Antoine Huard et Loïc Clément ", indiquait encore Hector Tubiermont.

Tourpes démontrait ainsi qu’il n’était pas leader pour rien en nationale 2. Plutôt que de se rassurer, Genappe est sorti avec des doutes. Sera-t-il possible de détrôner Tourpes de la première place? " Tourpes joue sans pression, sans faire de faute. C’est une bonne équipe ", signale Thomas Leturcq qui réalise une excellente saison à corde avec Genappe. Nous manquons de cohésion, on chipote. On ne sait jamais avec qui nous allons commencer. Le problème est que nous avons trois grands milieux et pas de petit-milieu spécifique ", poursuit le joueur.