Suite au forfait général de Sovet, tous les points pris contre cette équipe ont été enlevés. Nil-Saint-Vincent avait perdu à Sovet et n’a donc perdu qu’un point.

En cas de victoire contre Fosses-la-Ville samedi, les Nilois avaient la possibilité de revenir à deux points de Meux et Saint-Denis, en tête avec 17 points. Ils étaient toutefois déforcés. Benoît Marchal, Jonathan Simon et Cédric Sauvenière étaient absents. Nil avait fait appel à Eddy Frisque et Stephan Paronetto pour compléter l’équipe. Fosses-la-Ville était également déforcé. " Nous sommes privés des services de notre grand-milieu, Stéphane Charlot, dans le plâtre, et de notre foncier, Frédéric Lefèbvre, victime d’une entorse du genou ", indiquait Fabrice Vandeloise, ancien joueur d’Ottignies, qui coachait l’équipe visiteuse.

Après un début partagé (2-2), Nil-Saint-Vincent a progressivement pris le dessus avec notamment Eddy Frisque et Stephan Paronetto qui ont fait du bon boulot. Sur un bon rechas de Marvyn Lelièvre à 40 partout, Nil a avancé à 5-3. Une outre de Kevin Duquenne à 40-30 portait le score à 6-3. Nil s’adjugeait encore un jeu de 40 partout pour filer au repos.

Un repos bien mérité. La chaleur était étouffante. Heureusement, en deuxième période, il y avait de l’ombre sur le terrain. Fosses-la-Ville intervertissait les positions de Christopher Marique et de Jérôme Delaruelle qui frappait directement entre les perches à la reprise (7-4). Nil inscrivait 9-5 sur les services de Stephan Paronetto, qui ne perdait aucun jeu durant l’après-midi. À 10-5 et 40 partout, Kevin Duquenne était surpris par le service de Christopher Vanderus (10-6).

Nil concluait avec notamment deux outres de Philippe Janssens à 11-7. " Il n’est pas évident de jouer ainsi. Dans les conditions actuelles, nous n’avons plus d’objectif. Malgré tout, nous devons continuer à tout donner, ce qui n’est pas évident ", signalait Marvyn Lelièvre.