La Rebecquoise Camille Demolie qualifiée pour les championnats d’Europe

Une grande première pour la jeune cavalière, qui savoure le fruit de longues années de travail. Âgée d’à peine 21 ans et étudiante en architecture d’intérieur, elle sera la seule francophone de la sélection belge qui défendra nos couleurs lors des championnats d’Europe.

Avant de s’envoler pour cette grande première européenne, Camille a accepté de retracer en notre compagnie ce parcours quelque peu atypique, qui de la découverte du poney à l’âge de quatre ans, l’aura conduite vers le top niveau européen.

Camille, comment vous est venue la passion de l’équitation?

Comme c’est souvent le cas pour une petite fille, on m’a fait essayer la danse, le dessin ou encore le tennis. Mais c’est finalement un peu par hasard, en allant visiter un manège un mercredi après-midi avec mes parents que j’ai directement eu un feeling avec les chevaux. Je suis montée pour la première fois à cheval à l’âge quatre ans, et je n’ai plus jamais arrêté! J’ai commencé dans une toute petite pension près de chez moi, et on raconte, car je ne m’en souviens plus, que le moniteur qui gérait les séances d’entraînement a rapidement dit à mes parents que j’avais quelque chose de spécial, qu’il voyait un potentiel en moi. Au fil des années, j’ai d’abord eu un poney, puis un deuxième et je me suis impliquée de plus en plus dans l’équitation. À l’âge de dix ans, j’ai gagné mon premier concours à la Ligue francophone, avant, deux ans plus tard, de monter sur la seconde marche du podium lors de mes premiers championnats de Belgique. Ce résultat fut un déclic pour mon entourage et pour moi. On a réalisé à ce moment-là que je devais continuer à m’investir car de belles années m’attendaient.

Comment gérer cette passion avec vos études?

L’équitation est un sport qui prend énormément de temps. J’ai la chance d’avoir des horaires de cours assez pratiques, ce qui me permet de monter tous les jours. Je monte trois à quatre chevaux par jour. Tout est une question d’organisation, et puis quand on veut, on peut (rires). J’ai aussi la chance d’être très bien entourée, par un groom qui fait un super travail, mais aussi par mes coachs, Hendrik Denutte et par Stanny, Béa et Constant Van Paesschen, bien connus dans le monde de l’équitation. Ils m’ont vraiment prise sous leurs ailes et je progresse énormément à leurs côtés.

Vous avez décroché votre qualification pour l’Euro in extremis, racontez-nous!

Je n’y croyais plus vraiment à cette sélection, je pensais avoir loupé ma chance. Car pour être qualifiée, il fallait avoir participé à une coupe des nations U21, qui avait lieu en mars dernier en Espagne, mais qui fut finalement annulée. En finissant cinquième aux championnats de Belgique il y a quinze jours, j’étais convaincue que ma chance était passée. Mais alors que la sélection pour l’Euro devait être rendue il y a une dizaine de jour, la fédération a finalement décidé d’attendre et de me laisser une chance, si je faisais un bon résultat le week-end dernier lors de la coupe de nations en catégories seniors à Drammen en Norvège. Grâce à un double parcours sans faute lors de la coupe des nations et une super performance sur le Grand Prix 3 étoiles le lendemain, j’ai finalement su convaincre les sélectionneurs de me reprendre pour l’Euro Young Rider. C’est un fameux rebondissement, mais surtout une grande fierté.

Quelles seront vos ambitions pour cet Euro Young Riders?

Cette qualification est déjà un grand aboutissement pour moi. C’est difficile de se fixer un objectif ou des ambitions. Pour être honnête, je n’aurais jamais cru réussir un double sans faute en seniors lors d’une coupe des nations, comme à Drammen. Cette performance prouve qu’en sport tout est possible. Maintenant, je me dis que je me suis qualifiée sur le fil, que j’ai déjà réalisé de belles choses cette année, et donc l’Euro sera juste du bonus et surtout une belle expérience à vivre. Je vais évidemment faire de mon mieux pour aider l’équipe, mais quoiqu’il arrive, je serai contente et fière d’être là.

On connaît bien la famille Demolie dans le football régional. On imagine que vous êtes une grande supportrice de la RUS?

À chaque fois que je vais les voir, ils perdent! Alors, pour le bien de tous et surtout celui de mon père, j’ai décidé de ne plus aller voir les matchs… (rires).