Si les températures élevées auront causé un grand nombre de forfaits parmi les athlètes attendus, le vent aura trop souvent empêché les chronos de s’affoler, comme le regrettait l’organisateur et président du club nivellois, Noël Levêque. " Nous étions quelque peu déçus et regrettions les nombreuses absences ce samedi après-midi. Mais les températures sont bien évidemment un paramètre aléatoire et nous savons pertinemment bien que tous ces forfaits sont étroitement liés à l’envolée du mercure ce week-end. Le vent de face fut également omniprésent et est venu perturber l’ensemble des compétitions de sprint. Pour le reste, ce fut un nouveau succès en termes d’organisation. L’ensemble des bénévoles a, une nouvelle fois, délivré un travail de grande qualité. On peut être fier de notre meeting. "

On l’a donc compris, si beaucoup d’athlètes avaient coché le meeting de Nivelles dans leur calendrier pour y effectuer des minima, ce fut peine perdue. À noter tout de même une très jolie performance d’Alexandra Mortant, qui en l’absence de Smets, Debjani et Bolingo était en quelque sorte la porte-drapeau du club aclot, hôte du meeting. C’est sur le 100 m haies, que la jeune sprinteuse est parvenue, et ce malgré les conditions difficiles (1m40 de vent de face), à améliorer son record personnel de dix centièmes. C’est d’ailleurs la seule athlète en lice qui, dans cette finale, aura réussi à améliorer son chrono, reflet de l’état de forme d’Alexandra à seulement une semaine des championnats de Belgique. " Sans le vent, il est fort probable qu’Alexandra se serait rapprochée des minima pour les championnats du monde junior. On le sait, la piste de Nivelles est certes vieillissante, mais elle reste toujours aussi rapide, comme l’apprécient beaucoup d’athlètes ", soulignait Noël Levêque.

Une 36eédition à 8 couloirs

Une piste qui sera d’ailleurs rénovée dès le mois de novembre prochain (travaux qui devraient durer entre huit et neuf mois). Une rénovation qui annonce et laisse présager une édition de prestige pour le 36eanniversaire du meeting international du CABW. En effet, celui-ci sera l’occasion pour le club, mais aussi toute une ville d’inaugurer sa nouvelle piste, qui passera de six à huit couloirs, et qui dans le contexte d’un tel meeting pourra dès lors offrir des finales à huit athlètes et permettre de mettre la barre encore un cran plus haut en termes de participants. À en croire le président du CABW, la prochaine édition vaudra le détour, puisque le club et la ville travaillent déjà sur un programme international exceptionnel, avec la présence d’athlètes du top mondial.