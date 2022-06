Si l’épreuve de Genappe a l’habitude de se dérouler par des températures très clémentes, les fortes chaleurs de ce samedi ont rebuté de nombreuses personnes, préférant ne pas prendre de risque pour leur santé. Au micro, avant la course, Marcel Denis n’a d’ailleurs cessé de rappeler l’importance de bien gérer son effort, de bien s’hydrater et de s’équiper comme il le fallait pour affronter le thermomètre. Inutile de préciser que le port de la casquette était plus que recommandé. Certains se sont d’ailleurs contentés de marcher, comme Isabelle Gaignage (NAC/RCABW) ou Picth Jonckers (Run Together Chastre).

Sur le plan sportif, chez les dames, Gaëlle Gillot a fait cavalier seul. "Personnellement, la météo ne m’a vraiment pas posé le moindre problème. Je suis kiné, et j’ai donc l’habitude de courir le midi, confiait-elle à l’arrivée. En Belgique, on fait avec le temps. Quand je m’entraîne, il arrive que je doive le faire par 35 degrés ou… sous la drache et contre le vent, c’est ainsi. Donc, ce samedi, je n’ai pas été spécialement gênée par la chaleur. La seule chose, c’est que, si habituellement, je cours en 13,8 km/h, ce ne fut pas le cas ici. J’ai dû me contenter d’un 12 km/h pour diverses raisons et notamment parce que je ne connaissais pas vraiment le tracé et il n’y avait pas non plus de concurrence…" Baisy-Thy était une découverte pour Gaëlle Gillot qui réside à Pont-à-Celles mais travaille à Nivelles. "Je ne me souvenais pas du tout du parcours. Personnellement, je préfère la route, mais voilà, cela ne m’a pas empêché d’apprécier le parcours vallonné et boisé. Mais une fois que je me retrouvais sur un tronçon routier, je me réjouissais! La difficulté ici, quand on ne connaît pas, c’est de savoir ce qui nous attend. On ne sait jamais si ça va monter ou descendre, si cela sera rapide ou technique… Par contre, les quatre ravitaillements ont été agréables."

La suite pour elle? "J’aime bien les épreuves du Challenge du Brabant wallon. Sinon, j’ai dans le viseur le semi-marathon de Nivelles."

Chez les messieurs, Romain Paul s’est imposé devant Adrien Montoisy et Thibault De Rijdt.