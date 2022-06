Le Brabançon n’a malheureusement pas réussi à passer le cut. Après son fantastique 72 coups la veille, le Villersois a rentré un score de 75 pour un total de +7, insuffisant pour passer le cut vendredi. C’est sur le trou numéro 10, où il concéda un triple bogey, que ses malheurs ont commencé. Jusque-là, avec 2 bogeys et 2 birdies, il était largement dans les clous pour passer le cut. Obligé de courir derrière le score, il a pris ensuite davantage de risques avec, à la clé, trois autres bogeys.

Logiquement, Adrien masquait mal une petite déception. Pour le premier Major de sa carrière, il espérait se qualifier pour le week-end. Mais nul doute qu’il positivera très rapidement. En se qualifiant pour cet US Open puis en tenant la dragée haute aux meilleurs joueurs du monde sur un parcours dantesque, il a prouvé avoir l’étoffe du futur champion. Il a tous les atouts pour réussir au plus haut niveau. Nul doute que cet US Open, tombé du ciel, lui servira de tremplin pour sa future carrière chez les pros.