Pour Nicolas Charloteaux, c’était indispensable. "Plus que jamais! Même si le parcours était relativement ombragé, les quatre derniers kilomètres étaient complètement exposés au soleil. Heureusement que l’organisation avait prévu des ravitaillements en plus. C’était bien nécessaire. Je me suis versé plusieurs gobelets d’eau sur la tête pour ne pas surchauffer."

Sixième de l’épreuve, Alexis Matthys n’aurait pas imaginé courir sans. "C’était appréciable, voire indispensable sur le dernier tiers de l’épreuve lorsque l’on sortait du bois à l’entrée de Sart-Dames-Avelines. À ce moment, il restait quatre ou cinq kilomètres totalement exposés au soleil sur des petites routes entre les champs. Même en courant de manière cool sans me mettre dans le rouge tout au long de la première partie boisée et vallonnée, je n’ai trouvé l’énergie de relancer mon rythme sur les derniers kilomètres tellement il faisait chaud. Dès que je mettais plus de tempo, je sentais que je risquais le coup de chaleur. Alors j’ai assuré ma sixième place scratch et la première dans ma catégorie, jusqu’au bout sans risquer quoi que ce soit. Je pense que ça a été globalement la même chose pour tout le monde, les dix degrés de plus que la semaine précédente à Louvain-la-Neuve nous ont bien bridés et cela se voit sur les chronos de tous qui n’ont jamais été aussi mauvais! Heureusement, la bonne after ensuite a pu nous permettre de remettre à niveau nos liquides corporels!"

Pour Florence Debelle, la manche de Baisy-Thy a été très éprouvante. "Je pense que c’était la course la plus dure de toute ma vie. La raison? La chaleur. Et puis, j’avais aussi couru la veille au soir à la Brad’run d’Eghezée… Ici, je ne suis pas partie trop vite, mais il faisait suffocant quand même et puis, il y avait pas mal de dénivelé en plus. Mais c’était un beau parcours."