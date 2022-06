On connaissait depuis quelques semaines les destinations nationales de Sam Van Buggenhout (Phantoms Boom), Tesse Kapenga (Waregem), Lynn Hering (Spirou Ladies Charleroi) et Chadia Samsam (Brunehaut). Tandis que Berezhynska et Hamilton-Carter ont mis un terme à leur carrière, il est acquis que Dornstauder, Konig (Charleville), Lisowa et Ramette poursuivront leur carrière à l’étranger. Arrivée en fin de saison, l’Ukrainienne Balaban a, elle, rejoint son mari en Lituanie.

L’équipe n’a conservé que l’Américaine Jessica Lindstrom. Le noyau brainois s’appuiera sur un groupe de 14 joueuses. Parmi elles neuf étrangères, deux Belges (la meneuse Emeline Leblon venue des Liège Panthers et la poste 3 Lore Devos 23 ans, 1,85m qui a joué quelques matchs à Fribourg la saison passée) ainsi que trois jeunes issues de la Castors Braine Académie: Alice Devos, Lisa Marblie et Nina Robert.

Aux côtés de la précieuse US Lindstrom et du staff qui n’a pas changé avec le coach Dusart, l’assistante Drljaca, la team manager Schuurmans et le kiné Russo, c’est une véritable tour de Babel qui va composer l’épine dorsale de l’équipe.

La rapide Matea Tadic (22 ans) est une meneuse-passeuse croate qui évoluait en Slovaquie.

La jeune Française Maeva Febrissy (18 ans, meneuse) est issue du réputé centre de formation de l’USO Mondeville avec qui elle a dominé la saison dernière.

La Serbe Nina Bogicevic (1,81m, poste 2) est une shooteuse de 33 ans qui a déjà pas mal roulé sa bosse en Europe.

Aleksandra Kroselj (Slovénie, 24 ans, 1,73m) est une poste 2 qui a notamment évolué aux Kangoeroes Malines en 2020-2021.

Reka Lelik (Hongrie, 23 ans) est décrite comme une joueuse polyvalente. Ce sera sa première expérience à l’étranger.

Toch Sarr (Sénégal/Espagne, 38 ans, 1,88m) amènera toute sa fougue et son expérience à la raquette brabançonne.

Comme Kroselj (Fribourg), Abigail Fogg (Canada, 28 ans, 1,93m) et Miriam Uro-Nilie (Ukraine, 27 ans, 1,88m) évoluaient la saison passée en Suisse respectivement à Fribourg et Nyon qui étaient adversaires en finale des play-off. Uro-Nilie était la seconde meilleure marqueuse du championnat avec 19 points de moyenne.