Philippe Gilbert attendu le 28 août à Tubize pour le Critérium du Brabant wallon

Une grande première saluée avec beaucoup d’enthousiasme au vu du peu d’événements cyclistes organisés dans la province. Cerise sur le gâteau, les dames n’ont pas été oubliées et auront droit à la même part de gâteau. "Les primes de course seront identiques sur la course féminine et masculine", a tenu à préciser Geert Smets, l’organisateur de la course, lors de la présentation de l’épreuve.

Une présentation qu’a suivie attentivement Ludivine Henrion, ancienne championne de Belgique, aujourd’hui directrice sportive de l’équipe féminine Bingoal Wallonie-Bruxelles Ladies et présidente de la section FCWB Brabant wallon. "Ça me touche que les organisateurs de ce premier Critérium du Brabant wallon aient pensé aux filles aussi, confie-t-elle. Au-delà de ce constat, chaque nouvelle course créée est toujours une bonne nouvelle. Elles sont tellement peu nombreuses. Ça va faire du bien en Brabant wallon et j’espère que ça va donner des idées à d’autres."

Une initiative mûrie depuis deux ans par Walter Baseggio, l’échevin des Sports à la Ville de Tubize. "C’est l’idée de Wilfried Callebaut au départ. Je trouvais cela très ambitieux mais je me suis dit, pourquoi pas, raconte l’ancien Diable Rouge. On a étudié la chose pendant quelques mois et puis on s’est lancé en trouvant des partenaires pour l’organiser. Je suis particulièrement heureux d’associer les hommes et les femmes sur un événement. J’aurais aimé pouvoir aussi associer le handisport et si ce n’était pas possible pour cette première, ce n’est que partie remise."

Une première édition qui ne devrait donc pas rester sans suite. "Le plus difficile, c’est d’organiser la première édition. Une fois que c’est sur les rails, c’est plus facile , confirme Walter Baseggio. On est un très bon groupe et on peut compter sur l’aide de la ville et de la fédération de cyclisme, qui pour rappel à son siège social à Tubize. C’est une fierté pour moi d’avoir un tel événement dans la ville de Tubize. C’est unique dans la région et c’est l’occasion pour les Tubiziens et Tubiziennes de se réunir et d’encourager un peloton élite, le tout dans une ambiance familiale et conviviale."

Et quand on associe cyclisme et Tubize, immanquablement on pense à son plus fidèle représentant, Michel Dernies. "Je suis très heureux qu’il ait accepté le poste de directeur de course, poursuit Walter Baseggio. C’est quelqu’un que j’adore et que je connais depuis que je suis enfant. Je l’ai vu rouler à vélo. C’est la personne idéale pour ce poste."

Les coureurs s’élanceront de la chaussée de Mons pour une arrivée en plein centre-ville de Tubize. Un circuit de de 9,2 kilomètres à effectuer 17 fois pour les hommes (156 kilomètres au total) et de 3 kilomètres pour les dames à effectuer 20 fois (60 kilomètres au total) a été créé pour l’occasion.