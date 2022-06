P1: La Royale Union Lasne-Ohain est prête à saisir sa chance

Valeur sûre de cette première provinciale, Lasne-Ohain s’apprête à y disputer sa sixième saison de suite. Avec la même philosophie "made in RULO". " La ligne de conduite sera toujours identique à savoir miser sur la jeunesse issue de notre formation et garder un groupe homogène et qui ne connait pas de grands bouleversements. La force de notre club et de notre équipe c’est le groupe, sa mentalité, son esprit et sa solidarité. "

Ambitieux mais réaliste, le T1 connait parfaitement les qualités de son noyau et sait jusqu’où il peut aller. Les quelques départs ont été compensés par des arrivés de joueurs talentueux et les jeunes sont de plus en plus performants. "Le profil des gars que nous avons transféré me plait beaucoup et je suis certain qu’ils s’adapteront assez facilement. L’objectif est de se battre avec les meilleures formations de la série et de terminer le plus haut possible. Nous voulons vraiment saisir notre chance à fond et je pense que l’équipe qui se montrera la plus régulière aura de bonnes chances de remporter le titre ", explique le mentor Lasnois.

En sachant que beaucoup d’équipes se sont bien renforcées, on peut à nouveau s’attendre à une bataille indécise et serrée pour le sacre. " Genappe et Perwez n’ont pas bâti de tels noyaux pour jouer le bas du classement. Je les vois donc comme des favoris au graal, au même titre que le Sporting Bruxelles, Berchem et Saint-Josse. La série s’annonce assez ouverte et Lasne-Ohain aura aussi son mot à dire. "

Le championnat est une chose, la Coupe en est une autre. La RULO a pour habitude de bien y figurer et elle compte bien tenir sa réputation pour conserver son titre. " Nous jouons toujours cette Coupe de Brabant à fond et ce sera encore le cas en 2022/2023. J’aimerais également passer un tour en Coupe de Belgique. "