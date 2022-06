Chaleur oblige, il y aura quatre ravitaillements à Baisy-Thy ce samedi sur le Challenge du BW

Il faut dire que, outre la chaleur, l’épreuve qui en sera à sa 39eédition, est également l’une des plus longues du Challenge du Brabant wallon et n’est certainement pas la plus facile au niveau du parcours. Du côté de l’organisation, on confirme: "Le parcours de Baisy-Thy est le plus long et un des plus beaux du Challenge BW. Il est essentiellement constitué de bois et de chemins campagnards. Les joggeurs découvrent la vallée du Ry d’Hez et son bois puis le plateau de la Croisette avant de plonger vers l’arrivée Place d’Hattain."

Les passages ombragés du parcours seront certainement appréciés ce samedi vu les températures attendues (on parle de 35 degrés à l’ombre). C’est aussi pour cela que l’organisation a prévu de l’eau au départ et à l’arrivée, mais aussi quatre postes de ravitaillements qui seront judicieusement placés sur ce parcours exigeant.

Les responsables du challenge attirent par ailleurs l’attention des participants de courir avec prudence et gérer l’effort par rapport aux conditions. Pour Christophe Balestrie, organisateur local, la mobilisation est bien présente et la chaleur attendue n’est pas pour déplaire puisque, outre le jogging, c’est tout un week-end d’organisations et de festivités qui est programmé sur le site. Et c’est vrai qu’ils ont l’habitude des chaleurs, de quoi inciter les personnes qui cherchent une date ensoleillée pour un mariage ou une festivité en plein air, à choisir le même jour que le jogging… "En fait, c’est idéal pour nous, sauf… pour le jogging où les participants vont forcément avoir chaud, souligne Christophe Balestrie. Mais notre tracé est ombragé et nous avons ajouté un quatrième ravitaillement sur le parcours pour offrir encore plus d’eau aux joggeurs. La petite distance aura pour sa part deux postes de ravitaillements également."

Pour de plus amples informations, Christophe Balestrie au 0495907586.