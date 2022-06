Nicolas Neskens (37 ans) et Olivier Wilmus (38 ans) ont encore montré de quel bois ils se chauffaient en finale des play-off il y a quelques semaines. Face à Uccle Europe, les deux trentenaires ont fait partie des éléments les plus en vue qui ont permis aux Anciens 13 Molenbeek de remporter cette finale.

De l’eau a coulé depuis dans le canal molenbeekois, il n’y a pas eu de place de second montant en Régionale pour le Brabant et l’équipe a connu plusieurs mouvements. "C’est une super opportunité pour Braine-le-Château. J’ai l’impression qu’avec ces deux signatures, on va même pouvoir jouer pour la cinquième place", observe le coach Franck Stevens.

Olivier Wilmus va amener son métier, sa technique, du shoot, sa science du jeu et encore tout plein d’autres choses. "Je connais Olivier depuis de nombreuses années. Il sait qu’il en a encore pour deux ou trois saisons en P1. Il a une super mentalité et est clairement là pour encadrer les jeunes. Il ne va pas tirer la tête si un jeune qui est meilleur obtient plus de minutes que lui."

La tactique castellobrainoise va également profiter de la présence et des conseils de Nicolas Neskens. Le garçon est tellement motivé qu’il a poussé le coach à réunir l’équipe pour un premier entraînement et un premier contact avec ses nouveaux équipiers ce mardi. "Nicolas est un amoureux du basket et un gros compétiteur. Il veut gagner un maximum de matchs. Quand il a signé, il m’a dit: ‘’Coach, on doit s’y mettre le plus vite possible. On a un championnat à préparer.’’ Nicolas va clairement apporter ce qu’il nous manquait."

La taille et le tir à longue distance de l’intéressé vont ouvrir les défenses et des perspectives, notamment pour Arnaud Dooms. "L’année passée, il y avait souvent des traps sur lui ou un box&one. La venue de Nicolas va attirer les défenseurs et offrir des possibilités offensives à d’autres."

Reprise le 28 juillet

Braine-le-Château reprendra le collier le 28 juillet. Le groupe de la P1 comprend 12 joueurs. Trois U21 feront la préparation avec l’équipe seniors qui se déplacera à Esneux pour la Coupe AWBB le 31 juillet. "Ensival (R2), Linthout (R2) et La Rulles (P1) sont aussi dans notre poule. On a décroché un bon groupe je crois. La Coupe AWBB est une bonne préparation et permet de trouver des automatismes" , conclut Franck Stevens.