Vingt buts avant de rentrer à l’armée pour Baptiste Van Heer

Mais pas question de concurrence pour autant. Bien que… "Quand on a vu comment cela se dessinait en fin de saison, on a lancé les paris entre nous trois et le dernier devait offrir un fut."

C’est Stevie Mortier qui s’en est chargé. "Mais on a participé , rigole Baptiste Van Heer, bon joueur. Personnellement, je suis vraiment content du résultat. Si on regroupe les quatre dernières saisons, je n’ai pas marqué autant de buts que durant celle-ci."

Le buteur est assez complet dans son jeu. "J’ai tiré et marqué tous nos penaltys, soit onze buts. Les autres sont plus variés. J’ai pu compter sur une équipe qui tournait bien et au jeu porté vers l’offensive. Même nos deux bacs ont fait leur travail offensif."

Baptiste a reçu quelques propositions ces dernières semaines, "mais rien de vraiment intéressant" . De toute façon, ce n’était pas le moment de quitter le club car sa prochaine saison risque d’être perturbée. "J’aimerais rentrer dans l’armée et je serai en formation la première moitié de la saison. M’entraîner sera compliqué alors autant rester à Stéphanois et jouer ce que je pourrai jouer."

Ce sera en P2 puisque son équipe a été promue. "Avec l’équipe de cette saison, on n’aurait déjà pas été ridicules en P2. Comme il y aura peu de changements et quelques bons renforts, on est au-devant d’une belle saison. La série sera relevée avec Auderghem comme favori, et il faudra s’accrocher, en sachant que notre objectif sera de rester en P2."