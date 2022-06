Sophie Delguste gagne le 70.3 de Grammont

La jeune triathlète n’était pas très assidue. " Je me suis concentrée sur mes études. Ce n’est qu’à la fin de celles-ci que je me suis entraînée plus intensivement ."

Avec quelques succès encourageants. " J’ai gagné quelques petits triathlons en Belgique. Depuis, j’ai terminé deuxième à la Gileppe sur un Ironman 70.3 (1,9 km de natation, 90 km de vélo, 21 km de course à pied). Je suis aussi montée sur le podium en Italie dans ma catégorie sur la même distance ."

Elle est maintenant inscrite au Brussels Triathlon Club. " Le club a une équipe féminine en T3 séries. Cela me permet de bien me préparer bien que ce soient des courtes distances. Personnellement, j’aime mieux les longues distances. Je n’ai pas assez de fibres rapides pour les courtes distances."

Elle était engagée au triathlon 70.3 de Grammont dimanche dernier. " Nous avons démarré la compétition en départ groupé en natation. C’est plus facile pour moi. Il n’y a qu’à suivre les pieds des précédentes. On est un peu aspirée. Dans la partie vélo, j’étais troisième chez les amateurs. On ne pouvait pas rouler en drafting. On devait laisser douze mètres entre nous, sans quoi nous risquions une pénalité de cinq minutes. Mais on se voyait, c’était quand même plus facile. J’avais repéré le parcours cycliste. Je savais ce qui m’attendait, notamment avec l’ascension du mur de Grammont. Mais je ne m’attendais pas à encore devoir le franchir deux fois à pied par la suite."

Sophie Delguste a terminé première des dames 25-29 ans et troisième au classement général des dames amateurs, en 4h52'03''.

Le 3 juillet, elle participera au triathlon de Gravelines en France, elle est également inscrite au triathlon de l’Alpe-d’Huez fin juillet. " J’aime bien les montées ", lance-t-elle.