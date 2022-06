Quelques remaniements internes à Guibertin en vue de la prochaine saison

Filip Van Der Bracht entraînera seul l’équipe le mercredi et sera présent le jeudi avec Wannes Rosiers pour assurer le troisième entraînement de la semaine. " Wannes Rosiers intensifie sa collaboration avec sa présence à un deuxième entraînement par semaine. Tous les trois seront présents aux rencontres ", signale Éric Davaux, le secrétaire du club.

Tout est en place

Guibertin retrouvera donc la ligue A avec un staff sportif bien rodé et complémentaire pour encadrer l’équipe première qui sera renforcée par les arrivées de Simon Van De Voorde comme central et Gert van Walle comme opposite. Tous deux sont anciens internationaux. " Ils ont respectivement 32 et 34 ans. Ils habitent Kortenberg et Louvain, soit pas très loin de Mont-St-Guibert. Ils s’entraîneront trois fois par semaine ", souligne Éric Davaux.

Wannes Rosiers, ancien international et capitaine de l’équipe nationale ainsi qu’ancien capitaine de Maaseik, a l’expérience d’un vestiaire de haut niveau. Comme docteur en mathématique, il aime la précision, il est pointu. " Nous pensons avoir ainsi répondu aux attentes de tout le monde, joueurs et staff. Tout est en place. J’ai connu des années où au mois d’août, on scrutait les possibilités de transfert d’un joueur étranger pour compléter l’effectif. C’était alors beaucoup moins confortable."

Le club espère pouvoir mettre en place un quatrième entraînement. Il serait commun entre l’équipe de nationale 3, vice-championne, et les plus jeunes joueurs de ligue A.

La sixième place?

Guibertin aura comme objectif de décrocher la sixième place en ligue A. " Je pense que nous serons meilleurs que Waremme et Achel, ce que nous devrons prouver sur le terrain. La série est composée de neuf équipes. Pour décrocher la sixième place, il faudra encore laisser une équipe derrière nous en plus de Waremme et Achel. Ce ne sera pas évident. Nos anciens internationaux s’entraîneront moins. Nous devrons veiller à la gestion de leur physique. Ce sera très important "