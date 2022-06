Meilleur buteur de P2B, Albi Kuci a marqué 35 buts

Il espérait dépasser la barre des vingt buts. "Objectif atteint et j’avais à mes côtés des joueurs compatibles avec mon jeu. Comme j’ai un petit gabarit, il était important de jouer un maximum au sol et c’est que nous sommes parvenus à faire."

Il n’a marqué qu’un but de la tête mais pas mal de coups francs et quelques penaltys. "Le reste, ce sont tous des buts construits de plein jeu."

Ses statistiques sont parfaites. "Je pense avoir disputé ma meilleure saison. Quand je jouais en D3 au Léo, j’ai approché la barre des quinze buts mais pas plus. Mais il y avait plus d’assists."

Même si sa grosse saison n’est pas passée inaperçue et que les sollicitations furent nombreuses, il sera toujours Chastrois la saison prochaine. "Le club voulait que je reste et on s’est vite mis d’accord. J’ai 29 ans et je voudrais poursuivre le travail entamé ici" , ajoute l’attaquant, d’origine albanaise.

Il faut dire qu’on attendait sans doute un peu plus de la saison de Chastre. Même si… "On termine à la troisième place du classement, on a participé au tour final et atteint les demi-finales de la Coupe de Brabant avec une élimination face au Léo. On peut parler d’une saison positive pour Chastre dans une série relevée avec une équipe comme Perwez qui avait réalisé de gros efforts pour monter et un adversaire comme Waterloo qui était aussi costaud. Maintenant, dommage les petits soucis rencontrés en début de saison. Il y avait beaucoup de transferts, il y a eu un changement d’entraîneur et les bons résultats ne sont arrivés que quand tout fut bien mis en place."

La série s’annonce encore plus relevée la saison prochaine avec un Albi Kuci certainement attendu au tournant. "On me connaît mais ce n’est pas grave. Quant à la série, elle sera effectivement belle mais Chastre sera aussi costaud."