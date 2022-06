"J’en suis très content et je pense le mériter puisque j’ai fait une bonne saison, mais ce n’est pas le plus important car j’aurais préféré monter plutôt que remporter un trophée personnel , souligne le meilleur artificier des Boscailles. Après, cela fait surtout plaisir car j’avais arrêté le football un peu à contrecœur pendant deux ans pour me consacrer à la construction de ma maison. Je ne comptais d’ailleurs pas reprendre cette saison mais ce sont mes potes qui ont insisté pour que je les rejoigne à Walhain. "

Jusque-là, c’est à Perwez que le joueur de trente ans, qui travaille dans la sécurité (système d’alarme, incendie, caméras), a connu ses plus belles années. "J’ai fait toutes mes équipes de jeunes là-bas. Mon père y a été trésorier et entraîneur. J’ai ensuite joué à Aische en provinciaux mais cette expérience m’a un peu dégoûté et j’ai arrêté pendant 4-5 ans. J’ai repris avec des potes à Mont-St-André puis je suis reparti à Perwez où l’on avait refait une équipe pour être champion, et j’ai joué trois années en P2 avant d’arrêter."

Le forfait d’Orp B a changé la donne

Marquer autant est d’autant plus glorifiant que les Walhinois sont les seuls à ne pas avoir rencontré Orp B. Le forfait général de ce dernier ayant fait perdre pas mal de goals au Jodoignois Marchal et à l’Huppaytois Klompkès pour ne citer qu’eux. "Il faut en tenir compte car la plupart des équipes avaient réalisé des scores plus élevés contre Orp et il était plus facile pour leurs attaquants de marquer. En ce qui me concerne, je ne pensais pas au classement des buteurs pour ne pas me mettre de pression inutile et ce sont plutôt les copains qui me tenaient au courant."

Malheureusement, les statistiques individuelles de Jérôme n’ont pas permis à son équipe d’accrocher la montée tant espérée en P2.

"On n’avait pu du tout d’attaquant dans cette demi-finale (perdue aux tirs au but contre Anneessens, NDLR) et je pense que j’aurais fait du bien dans ce match si je n’avais pas été suspendu. Du coup, on est tous un peu déçus car on a fait une bonne saison malgré des blessures et des absences tout le long, d’autant que peu d’équipes terminent deuxièmes en P3 avec autant de points."

«Monter en P2 est l’objectif du club»

Les objectifs pour la saison prochaine?

"Réussir au moins la même chose que cette saison mais avec un succès en plus pour monter en P2, ce qui est l’objectif du club. On garde tout le monde et on a déjà réalisé quelques transferts. Ce sera peut-être plus compliqué car d’autres équipes se renforcent mais on connaît désormais la série et, en ce qui me concerne, je serai toujours aussi motivé" , termine le résidant de Ramillies.