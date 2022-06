Par rapport à la catégorie juniors, les distances sont doublées. Il faut cette fois parcourir 10 kilomètres à pied, enchaîner par 40 kilomètres de vélo pour terminer à pied sur 5 kilomètres. À 20 ans, Simon Martin est l’un des plus jeunes de sa catégorie. " Je viens juste de sortir de la catégorie juniors ", indique-t-il.

Prudence au départ

Cela ne l’empêche pas d’avoir des ambitions pour cette première expérience sur une course de ce niveau en moins de 23 ans. " Mon objectif était de terminer dans les cinq premiers. Viser plus haut me paraissait très compliqué ", lance-t-il.

La course est partie très vite dès les premières foulées. " Je n’avais pas envie de me brûler sur ce premier parcours à pied. J’avais donc démarré prudemment. Je n’avais toutefois pas de bonne sensation ", raconte Martin Simon.

Il décide donc de se remotiver au moment d’aborder l’épreuve cycliste. " J’ai fait un reset mental. J’étais avec Nicolas De Smet, un autre Belge. Nous avons été rejoints par deux duathlètes, dont un Hollandais. Nicolas De Smet a tiré, j’ai essayé de l’aider du mieux que je pouvais mais au troisième tour, j’ai été victime de crampes. J’ai perdu le contact avec le groupe. "

Les douleurs disparaissent très vite. " J’ai essayé de revenir. Sur le parcours, il y avait une bosse. Lorsque je l’ai abordée, j’ai à nouveau eu des crampes aux deux ischios. C’était douloureux dès que je poussais. J’ai dû m’arrêter plusieurs minutes. Dans ces conditions, mon seul objectif était alors de terminer, ce que j’ai réussi non sans mal ."

Il a fini onzième, dernier de sa catégorie.

Transcrire les bonnes sensations en course

L’athlète du Nage Sports et Triathlon Team de Rixensart était, logiquement, déçu de sa course. " Effectivement. À l’entraînement, tout se passe au mieux. Je n’arrive pas à retranscrire ces bonnes sensations en course cette saison. Le début de saison n’a pas été très bon ."

Le jeune homme doit sans doute digérer le doublement de la distance à parcourir dans sa nouvelle catégorie. " Je continue à m’entraîner en travaillant la natation. L’objectif est de passer sur des triathlons mais pour l’instant, je ne suis pas assez bon en natation ", lance-t-il.